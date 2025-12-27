Зеленський про референдум щодо мирного плану: діалог з суспільством буде

У мирному плані та інших документах є компромісні речі. Буде діалог з суспільством, як вирішувати ці питання,

"Давайте передовсім дивитись на план А - це закінчення війни. Зараз ми маємо прогрес зі Сполученими Штатами Америки, але це одна сторона, це ми з американцями, а є ще і друга сторона, складна, - американці з росіянами", - сказав Зеленський.

За його словами, завдання України на сьогодні покласти всі можливості на папері, щоб країна мала і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний мирний план.

"Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликають багато запитів, є незадоволеність суспільства. Ми будемо про це говорити з суспільством і будемо думати, як вирішувати ті чи інші питання. Діалог з суспільством буде Я вважаю, що він вже є, я відкритий до цього", - зазначив президент.

Зеленський додав, що далі діалог з суспільством буде проводити також й американська сторона.

"Також щодо гарантій безпеки, це "коаліція рішучих" і американці. І я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО. Він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від "коаліції рішучих". Я думаю, що все це допоможе. Дуже важливо, щоб ми могли відкритися до нашого суспільства. Зрештою є референдум, є вибори. Є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення", - зазначив він.