Зеленський про референдум щодо мирного плану: діалог з суспільством буде
У мирному плані та інших документах є компромісні речі. Буде діалог з суспільством, як вирішувати ці питання,
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
"Давайте передовсім дивитись на план А - це закінчення війни. Зараз ми маємо прогрес зі Сполученими Штатами Америки, але це одна сторона, це ми з американцями, а є ще і друга сторона, складна, - американці з росіянами", - сказав Зеленський.
За його словами, завдання України на сьогодні покласти всі можливості на папері, щоб країна мала і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний мирний план.
"Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликають багато запитів, є незадоволеність суспільства. Ми будемо про це говорити з суспільством і будемо думати, як вирішувати ті чи інші питання. Діалог з суспільством буде Я вважаю, що він вже є, я відкритий до цього", - зазначив президент.
Зеленський додав, що далі діалог з суспільством буде проводити також й американська сторона.
"Також щодо гарантій безпеки, це "коаліція рішучих" і американці. І я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО. Він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від "коаліції рішучих". Я думаю, що все це допоможе. Дуже важливо, щоб ми могли відкритися до нашого суспільства. Зрештою є референдум, є вибори. Є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення", - зазначив він.
Референдум щодо мирного плану
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що якщо до цього дійде, в Україні на референдум потрібно виносити не тільки питання територій, а повністю весь мирний план США.
Він зазначав, що ідею референдуму запропонували США. При цьому, за його словами, ключовим є питання безпеки. І, як зазначав президент, у партнерів України є достатньо сил, щоб примусити або домовитися з РФ забезпечити безпеку на час виборів президента або референдуму.
Водночас Зеленський заявив, що Україна готова провести референдум за мирним планом США. Але це станеться в тому разі, якщо Росія погодиться припинити вогонь на 60 днів.
Варто зауважити, що США хочуть, щоб Україна віддала під контроль Росії всю Донецьку область. При цьому Зеленський неодноразово наголошував, що нікому дарувати території не буде.