Референдум о мире неизбежно разделит украинцев: социолог объяснил риски

По его словам, значительная часть украинцев положительно воспринимает идею референдума, ведь стремится лично участвовать в принятии судьбоносных решений и не перекладывать всю ответственность на одного человека или политическую силу. Такой формат, по мнению социолога, воспринимается как справедливый и демократический.

В то же время Антипович предостерегает, что любое политическое решение, легитимизированное через референдум, мирное соглашение или выборы, неизбежно делит общество на сторонников и противников. И пока не известно, какая часть тех и других ответов будет на рефеерендуме.

"А это все, конечно, приведет к бурлению внутри общества. Я не буду говорить, что мы там как-то расколемся, или государство потеряем, нет. Но трясти нас внутри будет", - говорит Антипович.

При этом он отмечает, что сейчас сложно даже представить, как именно может быть сформулирован вопрос для возможного референдума, учитывая многообразие позиций в обществе.