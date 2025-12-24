Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Якщо питання територій не вдасться узгодити на переговорах - весь мирний план можуть винести на референдум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.
Що в драфті мирного плану про території
Як зазначив Зеленський, питання територій - найскладніший пункт мирного плану. У драфті документа вказано, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія зіткнення фіксується за місцем розташування військ на дату угоди. Тобто - “стоїмо, де стоїмо”.
А з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей РФ має вивести війська для набрання чинності угоди.
Звідки взялась вільна економічна зона
Але РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, компромісний варіант від США - вільна економічну зону.
“Ми вважаємо, що вільна економічна зона - це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово - “потенційні”. Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави”, - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що якщо не вдасться домовитися про “стоїмо там, де стоїмо”, є два варіанти: продовження війни або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами.
Референдум не лише про території
У випадку, якщо мова все ж йтиме про потенційну вільну економічну зону Донбасу - це потрібно буде вирішувати на референдумі.
“Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум - тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така - або це, або війна”, - додав він.
При цьому Зеленський зазначив, що США хочуть референдум і він їм пояснював, що на такий референдум доведеться ставити весь документ, а не окремі питання.
“Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний”, - додав він.
Він також пояснив, що якщо все ж буде вільна економічна зона, міжнародні сили моніторитимуть, а створення такої зони також має бути схвалено Радою. Тож крім референдуму потрібен буде й окремий закон.
Нагадаємо, що в обговоренні мирного плану найбільші суперечки викликає територіальне питання. Зокрема, США вимагають від України виводу військ з Донецької області.
Зеленський неодноразово відкидав ці вимоги, наголошуючи, що Україна не поступатиметься своїми територіями, оскільки це суперечить Конституції та нормам міжнародного права. На його думку, справедливим варіантом початку припинення вогню може стати фіксація ситуації по нинішній лінії фронту.