Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову

Якщо питання територій не вдасться узгодити на переговорах - весь мирний план можуть винести на референдум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

Що в драфті мирного плану про території

Як зазначив Зеленський, питання територій - найскладніший пункт мирного плану. У драфті документа вказано, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія зіткнення фіксується за місцем розташування військ на дату угоди. Тобто - “стоїмо, де стоїмо”.

А з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей РФ має вивести війська для набрання чинності угоди.

Звідки взялась вільна економічна зона

Але РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, компромісний варіант від США - вільна економічну зону.

“Ми вважаємо, що вільна економічна зона - це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово - “потенційні”. Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави”, - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що якщо не вдасться домовитися про “стоїмо там, де стоїмо”, є два варіанти: продовження війни або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами.

Референдум не лише про території

У випадку, якщо мова все ж йтиме про потенційну вільну економічну зону Донбасу - це потрібно буде вирішувати на референдумі.

“Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум - тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така - або це, або війна”, - додав він.

При цьому Зеленський зазначив, що США хочуть референдум і він їм пояснював, що на такий референдум доведеться ставити весь документ, а не окремі питання.

“Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний”, - додав він.

Він також пояснив, що якщо все ж буде вільна економічна зона, міжнародні сили моніторитимуть, а створення такої зони також має бути схвалено Радою. Тож крім референдуму потрібен буде й окремий закон.