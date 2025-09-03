Зеленський про відмову від "обміну територіями": ми нічого не даруватимемо Путіну

Україна не даруватиме свої території російському диктатору Володимиру Путіну. Якщо він піде далі, то йому доведеться "покласти" мільйони російських солдатів.

Зеленський зазначив, що ніхто не довіряє Путіну.

"Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться", - сказав він.

За його словами, немає якогось єдиного чи розумного підходу у вигляді обміну територіями.

"Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії", - зазначив президент.

Він наголосив, що Путін дуже багато разів брехав, тому не можна йому довіряти та віддавати йому території.

"Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі, Путіна. Тож зрозуміло, що протягом 4 років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі", - додав Зеленський.

Він зазначив, що якщо російський диктатор піде далі, йому потрібні будуть роки.

"Я не знаю, скільки років, але це будуть роки. Розумієте, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він муситиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", - наголосив президент.