Реєстр збитків, завданих РФ в Україні, розширюють: які 6 нових заяв з'являться в "Дії"

Про який міжнародний реєстр йдеться

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) - це система обліку заяв (поданих фізичними особами, юридичними особами й державою Україна) про відшкодування збитків, втрат і шкоди, заподіяних агресією РФ проти України з 24 лютого 2022 року.

В ньому також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.

Реєстр було створено Україною, ЄС і ще 42 країнами. Знаходиться він у місті Гаага.

В цілому запуск RD4U став:

значним міжнародним зусиллям;

першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу.

Подавати заяви про репарації до Реєстру збитків за різними категоріями українці можуть через портал "Дія" (обираючи відповідну послугу).

"Після того, як заяву буде перевірено на відповідність прийнятим правилам та внесено до Реєстру, заява та докази до неї будуть передані майбутній компенсаційній комісії, створення якої триває, для розгляду та прийняття рішення про розмір компенсації", - пояснюється на порталі.

Заяви, вже доступні в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua/services)

Що зміниться в Реєстрі збитків вже незабаром

Згідно з інформацією Міністерства цифрової трансформації, вже незабаром Реєстр збитків буде розширено - в "Дії" з'являться шість нових категорій.

"Кожен день війни - це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від війни, подав заяву про завдану шкоду", - наголосили у відомстві.

Уточнюється, що уряд схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у "Дії", тож невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:

А1.2 Вимушене переміщення за межі України;

А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей;

А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих;

А3.3 Втрата житла або місця проживання;

А3.4 Втрата оплачуваної роботи;

А3.5 Втрата приватного підприємництва.

"Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у "Дії" стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями. Більша кількість заяв у Реєстрі в Гаазі - вища ціна для держави-агресора. Світ має бачити усі наслідки непокараного зла", - підсумували у міністерстві.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)