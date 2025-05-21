До кінця року будуть відкриті всі 45 категорій Реєстру збитків, - Шмигаль

Наразі українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків від агресії Росії за 10 категоріями. До кінця 2025 року будуть відкриті всі 45.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Україна вдячна партнерам, які допомагають фінансувати невійськові видатки й таким чином підтримують нашу внутрішню стійкість та міцність тилу для боротьби з агресором. Одночасно ми наполягаємо на тому, щоб Росія заплатила за всі свої злочини. Не лише шляхом особистої відповідальності злочинців, але й грошима", - сказав Шмигаль.

За його словами, до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, вже надійшло понад 27,5 тисяч заяв від громадян України.

Наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків. Зокрема за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи.

"Працюємо над тим, щоб до кінця року були відкриті всі 45 категорій Реєстру збитків", - зазначив прем'єр.