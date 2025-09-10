Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине, расширяют: какие 6 новых заявлений появятся в "Дії"

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
Международный Реестр убытков (RD4U) - это система учета заявлений (поданных физическими лицами, юридическими лицами и государством Украина) о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.
В нем также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.
Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами. Находится он в городе Гаага.
В целом запуск RD4U стал:
Подавать заявления о репарациях в Реестр убытков по различным категориям украинцы могут через портал "Дія" (выбирая соответствующую услугу).
"После того, как заявление будет проверено на соответствие принятым правилам и внесено в Реестр, заявление и доказательства к нему будут переданы будущей компенсационной комиссии, создание которой продолжается, для рассмотрения и принятия решения о размере компенсации", - объясняется на портале.
Согласно информации Министерства цифровой трансформации, уже вскоре Реестр убытков будет расширен - в "Дії" появятся шесть новых категорий.
"Каждый день войны - это новые потери, новая боль, новые разрушенные жизни. Поэтому важно, чтобы каждый, кто пострадал от войны, подал заявление о нанесенном ущербе", - подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что правительство одобрило шесть новых категорий в международный Реестр убытков в "Дії", поэтому вскоре украинцы смогут зафиксировать такие преступления государства-террориста:
"Мы дополнительно сообщим, когда подача заявлений в "Дії" станет доступной по каждой из этих категорий. Следите за обновлениями. Большее количество заявлений в Реестре в Гааге - выше цена для государства-агрессора. Мир должен видеть все последствия ненаказанного зла", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.
Между тем результаты опроса общественного мнения (проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine) свидетельствуют о том, что из-за войны пострадало имущество каждого пятого украинца.
Читайте также, как природа Украины оказалась под ударом из-за войны и что формирует новую экологическую реальность уже сегодня.