Редкий трофей. Украинские военные уничтожили российский "Метеорит"

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 Бригаду тероборони города Киева и Госспецсвязи.