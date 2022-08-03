Редкий трофей. Украинские военные уничтожили российский "Метеорит"
Фото: украинские военные уничтожили российский "Метеорит" (wikipedia org)
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 Бригаду тероборони города Киева и Госспецсвязи.
Военные 112 бригады Сил теробороны ВСУ совместно с артиллеристами 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко выследили и уничтожили российскую УР-77.
Украинские военные отмечают, что "Метеорит" - это редкий трофей. Они показали процесс "охоты" на видео.
Напомним, украинские десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области.
Кроме того, недавно украинские бойцы "приземлили" вражеский беспилотник в подсолнечном поле.