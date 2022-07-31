Десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области (видео)
Украинские десантники используют на фронте британские броневики Husky. В частности, их применяют во время боев в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
На кадрах показана работа украинских десантников в Херсонской области. ВСУ активно используют британские бронемобили Husky во время выполнения боевых задач.
"Британские бронеавтомобили Husky TSV сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина в начале июня получила от Британии первые броневики Husky. Ожидается, что Лондон отправит не менее 120 бронемашин.
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