Десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области (видео)

Украинские десантники используют на фронте британские броневики Husky. В частности, их применяют во время боев в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

На кадрах показана работа украинских десантников в Херсонской области. ВСУ активно используют британские бронемобили Husky во время выполнения боевых задач. "Британские бронеавтомобили Husky TSV сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность", - говорится в сообщении.