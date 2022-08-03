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Рідкісний трофей. Українські військові знищили російський "Метеорит"

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Харківська область, Середа 03 серпня 2022 16:46
Рідкісний трофей. Українські військові знищили російський "Метеорит" Фото: українські військові знищили російський "Метеорит" (wikipedia org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Збройних сил України знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 Бригаду тероборони міста Києва і Держспецзв'язку.

Військові 112 Бригади Сил тероборони ЗСУ спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вистежили і знищили російську УР-77.

Українські військові зазначають, що "Метеорит" - це рідкісний трофей. Вони показали процес "полювання" на відео.

Нагадаємо, українські десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області.

Окрім того, нещодавно українські бійці "приземлили" ворожий безпілотник у соняшниковому полі.

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Харків Збройні сили України
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