ВСУ показали на видео "приземление" вражеского беспилотника в подсолнечном поле
Фото: ВСУ показали на видео "приземление" вражеского беспилотника в подсолнечном поле (facebook.com/PvkCenter)
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сегодня сбили российский беспилотник типа "Птеро".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр".
Отмечается, что БПЛА должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск. Также указано, что дрон визуально похож на "Орлан-10".
Напомним, 28 июля ВСУ уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью ПЗРК "Стингер" в Изюмском районе.
Кроме этого, защитники "приземлили" еще один российский беспилотник на Николаевском направлении.
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