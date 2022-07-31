ВСУ показали на видео "приземление" вражеского беспилотника в подсолнечном поле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" .

Отмечается, что БПЛА должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск. Также указано, что дрон визуально похож на "Орлан-10".

Напомним, 28 июля ВСУ уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью ПЗРК "Стингер" в Изюмском районе.

Кроме этого, защитники "приземлили" еще один российский беспилотник на Николаевском направлении.

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