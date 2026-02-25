РЕБ не допомагає: на околиці Харкова помітили дрон РФ на оптоволокні

Нова загроза для міста

За словами "Флеша", російський безпілотник, який керується через оптичне волокно, зумів дістатися північних окраїн Харкова.

Використання такої технології є серйозним викликом, оскільки стандартні засоби виявлення проти неї безсилі.

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронної розвідки, - ред.) тут не спрацює", - наголосив експерт.

Фото: ворог застосовує дрони на оптичному управлінні для атак на Харків (facebook.com/Serhii.Flash)

Проблеми протидії

Фахівець пояснив, що дрони на оптиці не випромінюють радіосигналів, тому їх не бачать станції РЕР. Навіть використання радіолокаційних станцій (РЛС) не гарантує захисту.

"Допоможуть РЛС, але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", - додав "Флеш", окреслюючи можливі напрямки пошуку протидії.