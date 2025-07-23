На Запоріжжі збудували перший захисний антидроновий тунель на важливій прифронтовій трасі

В Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту від російських безпілотників. Перший тунель звели на одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків - Оріхівській трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Зазначається, що тунелі зводяться за рахунок коштів Спільного оборонного фонду, який купує все необхідне для роботи - металоконструкції, сітки, витратні матеріали тощо. На будівництві були залучені військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.

"Ми побудували першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі - її протяжність 6,5 кілометра. Це лише початок. У нас амбітний план - понад 200 кілометрів захищених шляхів у межах області. Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проєкту", - розповів він.

Для чого потрібні антидронові тунелі

Антидроновий тунель - це розміщені на металоконструкціях сітки, які захищають ділянку від атаки безпілотників. Звичайний, або оптоволоконний FPV-дрон ворога може заплутатися у сітці, або здетонувати від удару об огорожу.

Збройним силам такі тунелі дозволяють безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. Для цивільних антидроновий тунель - можливість більш-менш безпечно переміщуватися в межах прифронтових територій. Оскільки росіяни, як відомо, атакують цивільні автомобілі не менше, ніж військову техніку.

Антидронові загородження активно створюються не тільки на Запоріжжі. У червні голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров заявив, що в Сумській області та у прикордонних громадах дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.

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