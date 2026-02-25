РЭБ не помогает: на окраине Харькова заметили дрон РФ на оптоволокне

Новая угроза для города

По словам "Флеша", российский беспилотник, который управляется через оптическое волокно, сумел добраться до северных окраин Харькова.

Использование такой технологии является серьезным вызовом, поскольку стандартные средства обнаружения против нее бессильны.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронной разведки, - ред.) здесь не сработает", - подчеркнул эксперт.

Фото: враг применяет дроны на оптическом управлении для атак на Харьков (facebook.com/Serhii.Flash)

Проблемы противодействия

Специалист пояснил, что дроны на оптике не излучают радиосигналов, поэтому их не видят станции РЭР. Даже использование радиолокационных станций (РЛС) не гарантирует защиты.

"Помогут РЛС, но в случае низкого полета FPV и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", - добавил "Флеш", очерчивая возможные направления поиска противодействия.