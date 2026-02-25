RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РЭБ не помогает: на окраине Харькова заметили дрон РФ на оптоволокне

Фото: враг применяет дроны на оптическом управлении для атак на Харьков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Российский дрон на оптоволокне сумел долететь до окраин Харькова, что стало новым технологическим вызовом для украинских систем обнаружения.

Об этом заявил эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш", сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Читайте также: Украина усиливает защиту дорог от дронового террора РФ: какие трассы в приоритете

Новая угроза для города

По словам "Флеша", российский беспилотник, который управляется через оптическое волокно, сумел добраться до северных окраин Харькова.

Использование такой технологии является серьезным вызовом, поскольку стандартные средства обнаружения против нее бессильны.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронной разведки, - ред.) здесь не сработает", - подчеркнул эксперт.

Фото: враг применяет дроны на оптическом управлении для атак на Харьков (facebook.com/Serhii.Flash)

Проблемы противодействия

Специалист пояснил, что дроны на оптике не излучают радиосигналов, поэтому их не видят станции РЭР. Даже использование радиолокационных станций (РЛС) не гарантирует защиты.

"Помогут РЛС, но в случае низкого полета FPV и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", - добавил "Флеш", очерчивая возможные направления поиска противодействия.

 

Защита от дронового террора

Напомним, Украина активно внедряет новые методы защиты от вражеских беспилотников не только на фронте, но и в тыловых регионах.

В частности, в Сумской области стратегические участки дорог начали укрывать специальными антидроновими сетками, чтобы минимизировать риски для гражданского и военного транспорта.

Также в Запорожье недавно построили первый защитный антидроновий экран над важным участком трассы. Такие сооружения призваны физически останавливать дроны-камикадзе до момента их столкновения с целью.

В целом Украина продолжает усиливать защиту дорог от дронового террора в прифронтовых районах, комбинируя физические барьеры и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия различным типам БпЛА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дроновДрони