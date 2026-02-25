Україна посилює захист доріг від дронового терору РФ: які траси в пріоритеті

Україна в прискореному темпі зводить над дорогами, які розташовані поруч із кордоном із РФ, антидронові сітки.

Читайте також: У Запоріжжі побудували перший захисний антидроновий тунель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова у Facebook .

Голова Міноборони зазначив, що російські окупанти використовують дрони для того, щоб тероризувати цивільні автомобілі, рятувальників і ремонтні бригади.

"Посилюємо захист прифронтових територій і прискорюємо будівництво антидронових сіток. У фокусі дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", - сказав він.

За словами міністра, на антидронові сітки з бюджету виділили 1,6 млрд гривень.

У лютому темпи будівництва захисних споруд зросли майже у два з половиною рази порівняно з початком року. Якщо в січні фахівці облаштовували по 5 кілометрів сіток на добу, то в лютому цей показник збільшився до 12 кілометрів на день. За поточний місяць такими сітками закрили 125 кілометрів доріг. Також було відновлено 55 кілометрів конструкцій.

"Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг", - зазначив Федоров.

Також, як додав міністр, Україна прискорює зведення фортифікаційних споруд у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.