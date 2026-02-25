ua en ru
Україна посилює захист доріг від дронового терору РФ: які траси в пріоритеті

Україна, Середа 25 лютого 2026 15:42
Україна посилює захист доріг від дронового терору РФ: які траси в пріоритеті Ілюстративне фото: Україна захищає дороги від російських дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна в прискореному темпі зводить над дорогами, які розташовані поруч із кордоном із РФ, антидронові сітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова у Facebook.

Читайте також: У Запоріжжі побудували перший захисний антидроновий тунель

Голова Міноборони зазначив, що російські окупанти використовують дрони для того, щоб тероризувати цивільні автомобілі, рятувальників і ремонтні бригади.

"Посилюємо захист прифронтових територій і прискорюємо будівництво антидронових сіток. У фокусі дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", - сказав він.

За словами міністра, на антидронові сітки з бюджету виділили 1,6 млрд гривень.

У лютому темпи будівництва захисних споруд зросли майже у два з половиною рази порівняно з початком року. Якщо в січні фахівці облаштовували по 5 кілометрів сіток на добу, то в лютому цей показник збільшився до 12 кілометрів на день. За поточний місяць такими сітками закрили 125 кілометрів доріг. Також було відновлено 55 кілометрів конструкцій.

"Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг", - зазначив Федоров.

Також, як додав міністр, Україна прискорює зведення фортифікаційних споруд у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Удар по автомобілю волонтерів

Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі Херсонської області. Під удар потрапили волонтери, які вивозили чотирьох місцевих жителів із небезпечної зони.

Після влучання безпілотників транспортний засіб повністю згорів. Унаслідок атаки загинув чоловік 1982 року народження, ще троє людей дістали поранення.

