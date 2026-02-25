РЭБ не помогает: на окраине Харькова заметили дрон РФ на оптоволокне
Российский дрон на оптоволокне сумел долететь до окраин Харькова, что стало новым технологическим вызовом для украинских систем обнаружения.
Об этом заявил эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш", сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Новая угроза для города
По словам "Флеша", российский беспилотник, который управляется через оптическое волокно, сумел добраться до северных окраин Харькова.
Использование такой технологии является серьезным вызовом, поскольку стандартные средства обнаружения против нее бессильны.
"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронной разведки, - ред.) здесь не сработает", - подчеркнул эксперт.
Проблемы противодействия
Специалист пояснил, что дроны на оптике не излучают радиосигналов, поэтому их не видят станции РЭР. Даже использование радиолокационных станций (РЛС) не гарантирует защиты.
"Помогут РЛС, но в случае низкого полета FPV и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", - добавил "Флеш", очерчивая возможные направления поиска противодействия.
Защита от дронового террора
Напомним, Украина активно внедряет новые методы защиты от вражеских беспилотников не только на фронте, но и в тыловых регионах.
В частности, в Сумской области стратегические участки дорог начали укрывать специальными антидроновими сетками, чтобы минимизировать риски для гражданского и военного транспорта.
Также в Запорожье недавно построили первый защитный антидроновий экран над важным участком трассы. Такие сооружения призваны физически останавливать дроны-камикадзе до момента их столкновения с целью.
В целом Украина продолжает усиливать защиту дорог от дронового террора в прифронтовых районах, комбинируя физические барьеры и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия различным типам БпЛА.