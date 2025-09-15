Реальний прожитковий мінімум перевищує 10 тисяч гривень: у Раді розповіли, як його досягти

"Ми повинні сказати людям - ось сума, на яку можна реально прожити. І це не 2 тисячі гривень і навіть не 8 тисяч гривень, як ми вважаємо", - сказав він.

На його думку, споживчий кошик треба осучаснити.

"Ми повинні чітко сказати людям, подивіться, в Україні можна прожити на справедливо розраховану суму в 10-12 тисяч гривень", - зазначив Гетманцев.

Мінімальна зарплата і мінімальна пенсії

Депутат вважає, що прожитковий мінімум має співвідноситися з неоподатковуваним мінімумом і з мінімальною зарплатою та мінімальною пенсією (з поправкою на непрацездатність).

За словами Гетманцева, логіка проста: "Якщо я виплачую мінімальну зарплату, то не можу з неї брати податки, тому що людина не зможе прожити".

Він також додав, що для непрацездатних мінімальну пенсію буде прив'язано до прожиткового мінімуму, а пенсії по інвалідності зростуть за графіком, який можна забезпечити за рахунок детінізації економіки.

"Якщо я кажу, що мінімальна пенсія має бути одразу підвищена до 4,5 тисячі гривень, а не бути 2,3 тисячі, як зараз, і для цього є ресурс тільки за рахунок однієї тютюнової галузі - 20 млрд гривень, це набуває певних рис, які можна усвідомити", - підкреслив Гетманцев.

Детінізація як інструмент підвищення виплат

Гетманцев наголосив, що підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій неможливе без скорочення тіньового сектору економіки.

Він пояснив, що детінізація дає змогу отримати ресурси для соціальної підтримки, і відзначив особистий ефект податкових порушень: "Якщо людина не отримує чек, тому що продавець ухиляється від податків, вона краде у тебе особисто".

Законодавчі ініціативи вже подано

За словами Гетманцева, Верховна Рада вже розглядає законопроєкти, які відв'язують рівень заробітних плат бюджетників від прожиткового мінімуму.

"Переконаний, що це треба робити саме зараз. Уже подано закон про відв'язку прожиткового мінімуму від заробітних плат. Загалом там чотири закони в пакеті. Вони вже в залі й голосуються. Від заробітних плат прожитковий мінімум ми точно відв'яжемо і це не буде тиснути на бюджет", - пояснив депутат.