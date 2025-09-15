Реальный прожиточный минимум превышает 10 тысяч гривен: в Раде рассказали, как его достичь

"Мы должны сказать людям - вот сумма, на которую можно реально прожить. И это не 2 тысячи гривен и даже не 8 тысяч гривен, как мы считаем", - сказал он.

По его мнению, потребительскую корзину надо осовременить.

"Мы должны четко сказать людям, посмотрите, в Украине можно прожить на справедливо рассчитанную сумму в 10-12 тысяч гривен", - отметил Гетманцев.

Минимальная зарплата и минимальная пенсии

Депутат считает, что прожиточный минимум должен соотноситься с необлагаемым минимумом и с минимальной зарплатой и минимальной пенсией (с поправкой на нетрудоспособность).

По словам Гетманцева, логика проста: "Если я выплачиваю минимальную зарплату, то не могу с нее брать налоги, потому что человек не сможет прожить".

Он также добавил, что для нетрудоспособных минимальная пенсия будет привязана к прожиточному минимуму, а пенсии по инвалидности вырастут по графику, который можно обеспечить за счет детенизации экономики.

"Если я говорю, что минимальная пенсия должна быть сразу повышена до 4,5 тысяч гривен, а не быть 2,3 тысячи, как сейчас, и для этого есть ресурс только за счет одной табачной отрасли - 20 млрд гривен, это приобретает определенные черты, которые можно осознать", - подчеркнул Гетманцев.

Детенизация как инструмент повышения выплат

Гетманцев отметил, что повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий невозможно без сокращения теневого сектора экономики.

Он пояснил, что детенизация позволяет получить ресурсы для социальной поддержки, и отметил личный эффект налоговых нарушений: "Если человек не получает чек, потому что продавец уклоняется от налогов, он ворует у тебя лично".

Законодательные инициативы уже поданы

По словам Гетманцева, Верховная Рада уже рассматривает законопроекты, которые отвязывают уровень заработных плат бюджетников от прожиточного минимума.

"Убежден, что это надо делать именно сейчас. Уже подан закон об отвязке прожиточного минимума от заработных плат. В общем там четыре закона в пакете. Они уже в зале и голосуются. От заработных плат прожиточный минимум мы точно отвяжем и это не будет давить на бюджет", - пояснил депутат.