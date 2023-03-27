Реальність війни. Мобілізація в Україні триває, але ніяких хвиль немає, - Міноборони

В Україні триває мобілізація з початку повномасштабного вторгнення Росії. Потреби у залученні нових бійців залежать від розвитку ситуації на фронті, та ніяких хвиль мобілізації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Маляр пояснила українцям, як читати новини під час війни та не лякатись. Для прикладу вона, зокрема, обрала тему мобілізації.

Вона зазначила, що мобілізація триває з 24 лютого на виконання указу президента Володимира Зеленського.

"Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію - це буденна реальність війни, а не новина. Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає. Все іде у плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті - це очевидні речі, це не новина", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони також торкнулася новин щодо розвитку події на фронті. Так, вона підкреслила, що Росія досі прагне захопити Україну попри військові поразки та невиправдані великі втрати. Інша справа, за її словами, що вони не можуть реалізувати свою мету.

Тож, Маляр зазначає, що українці мають допускати і розглядати всі можливі сценарії розвитку подій, щоб бути готовими протистояти на будь-якому напрямку у будь-який час.

"Будь-які заголовки з припущенням розвитку подій - це не новина, а лише припущення. Всі припущення мають право на життя, але об’єктивно існує лише те, що зараз відбувається на фронті і те, що вже сталось. З усіх прогнозів цієї війни точний лише один - ми у ній переможемо", - підкреслила вона.

Також Маляр порадила при читанні заголовків з прогнозами щодо ймовірності ракетних атак усвідомлювати, що ніхто на 100% не знає, що буде у майбутньому. Натомість вона закликала завжди дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги та розуміти, що Повітряні сили збивають переважну більшість ворожих ракет.