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Мобілізація в Україні: які бувають види повісток

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Україна, Неділя 19 березня 2023 13:26
Мобілізація в Україні: які бувають види повісток Фото: в Україні є чотири головних види повісток (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Під час загальної мобілізації в Україні чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) можуть вручати повістки. Всього є чотири головні види повісток.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат АО “GRACERS” Станіслав Польовий.

Він зазначив, що загалом існують такі види повісток:

  • для уточнення облікових даних;
  • для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу у порядку загальної мобілізації;
  • повістка про призов на строкову військову службу (наразі не вручається, оскільки не відбувається призовна кампанія строковиків).

Водночас він наголосив, що чіткого переліку видів повісток чинним законодавством не встановлено.

Нагадаємо, за неявку за повісткою загрожує як адміністративне, так і кримінальне покарання.

Також раніше РБК-Україна пояснювало, чи можна відмовитись від вручення повістки.

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