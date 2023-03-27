Реальность войны. Мобилизация в Украине продолжается, но никаких волн нет, - Минобороны

В Украине продолжается мобилизация с начала полномасштабного вторжения России. Потребности в привлечении новых бойцов зависят от развития ситуации на фронте, но никаких волн мобилизации нет.

Маляр объяснила украинцам, как читать новости во время войны и не пугаться. В качестве примера она, в частности, выбрала тему мобилизации.

Она отметила, что мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента Владимира Зеленского.

"Если вы видите заголовки о мобилизации - это обыденная реальность войны, а не новость. Но для спокойного восприятия реалий нужно знать, что никаких волн мобилизации нет. Все идет в плановом порядке. Потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте - это очевидные вещи, это не новость", - подчеркнула Маляр.

Замминистра обороны также затронула новости о развитии событий на фронте. Так, она подчеркнула, что Россия до сих пор стремится захватить Украину, несмотря на военные поражения и неоправданные большие потери. Другое дело, по ее словам, что они не могут реализовать свою цель.

Маляр отмечает, что украинцы должны допускать и рассматривать все возможные сценарии развития событий, чтобы быть готовыми противостоять на любом направлении в любое время.

"Любые заголовки с предположением развития событий - это не новость, а только предположение. Все предположения имеют право на жизнь, но объективно существует лишь то, что сейчас происходит на фронте и то, что уже произошло. Из всех прогнозов этой войны точен только один - мы в ней победим", - подчеркнула она.

Также Маляр посоветовала при чтении заголовков с прогнозами о вероятности ракетных атак осознавать, что никто на 100% не знает, что будет в будущем. Она призвала всегда соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и понимать, что Воздушные силы сбивают подавляющее большинство вражеских ракет.