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Реальные зарплаты упали украинцев до довоенного уровня из-за скачка инфляции

Украина, Пятница 11 июля 2025 10:33
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Реальные зарплаты упали украинцев до довоенного уровня из-за скачка инфляции Фото: Зарплаты украинцев упали до довоенного уровня из-за роста цен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Номинальная зарплата украинцев выросла по сравнению с 2021 годом более чем на 50%. Однако цены за это время росли теми же темпами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал Центра Разумкова.

По расчетам экспертов центра, номинальная заработная плата в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года выросла на 53,8%. Инфляция за это время составила 54,0%.

В итоге падение реальной зарплаты за это время составило 0,3%.
Реальные зарплаты упали украинцев до довоенного уровня из-за скачка инфляции

razumkov.org.ua

Зарплаты в 2025 году

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С учетом инфляции на уровне 13,6%, рост средней зарплаты превысил индекс цен на 10,5 п. п.

Однако рост зарплат является неравномерным, и отражает перекосы в экономике, усиленные войной и мобилизацией, говорится в исследовании.

По данным Госстата, наибольший прирост из-за острой нехватки работников показали авиационный транспорт (+51,5%), сельское хозяйство (+46,9%) и строительство (+35,3%). Высокодоходные сектора, такие как IT (+32,5%) и финансы (+28,6%), также увеличили зарплаты, опережая средние показатели по промышленности, торговле и транспорту.

Учителя и медики

Как отмечают эксперты Центра Разумкова, в 13 из 25 секторов экономики зарплаты ниже среднеукраинского уровня. Учителя и медики остались в аутсайдерах: в образовании доходы выросли на 13,5%, в здравоохранении - на 12,5%, что ниже инфляции - 13,6%, фактически сократив реальную покупательную способность.

"До войны их зарплаты и так отставали от средней экономики на 12-16%, а теперь разрыв достиг 27% для медиков и 39% для педагогов", - говорится в сообщении.

Прогнозы по зарплатам

По предварительному прогнозу правительства, в 2025 году средняя зарплата составит 24 389 гривен. В Бюджетной декларации определены следующие показатели средней зарплаты штатных работников:

  • 2026 год - 30 240 гривен, рост на 24%,
  • 2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,
  • 2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%,

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.

Инфляция в мае 2025 года достигла 15,9%, однако уже в июне она снизилась до 14,3%.

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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