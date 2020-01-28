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Реальная зарплата в Украине продолжает расти высокими темпами

Новости » Экономика     28.01.2020 - 16:30
Реальная зарплата в Украине продолжает расти высокими темпами
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В декабре 2019 года реальная зарплата выросла на 11,3%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.

Реальная зарплата в Украине продолжает расти высокими темпами

ukrstat.gov.ua

Стоит отметить, что в декабре выплаты значительно превышают средние по году и декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 18869 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8851 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22198 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 8505 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7280 грн.

Напомним, государственный бюджет на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он ожидается на уровне 11,1%.

Отметим, уровень заработной платы в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы. Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

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Новости Украины зарплатаминимальная зарплатаГосударственная служба статистики
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