Минэкономики сравнило зарплаты в Украине, Латвии, Польше и Чехии

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Украинцы зарабатывают втрое меньше, чем латвийцы и поляки и в 3,5 раза меньше, чем чехи

Уровень заработной платы в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы. Об этом говорится в "Обзоре рынка труда" министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в докладе, средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

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В Минэкономики отмечают, что заработная плата в Украине растет высокими темпами, что способствует постепенному сокращению разрыва между уровнем заработных плат в Украине и европейских странах. Важнейшими факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение положительной динамики развития экономики.

В то же время, темпы роста реальной заработной платы продолжили существенно превышать темпы роста производительности труда. "Соответственно, растет доля оплаты труда в стоимости произведенной продукции", - говорится в докладе.

www.me.gov.ua

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.

Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%, что значительно меньше, чем за 2017-2018 годы (около 11%).