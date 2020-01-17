Огромные штрафы и до 7 лет тюрьмы: в Украине представили закон о дезинформации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон о дезинформации вынесли на публичное обсуждение

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии. РБК-Украина разбиралось, что предлагается в новом законопроекте и как власти хотят наказывать СМИ за фейки.

Фото: презентация законопроекта о дезинформации

СМИ начнут штрафовать за дезинформацию

Распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего нарушения в течение одного года, наказывается штрафом в размере 1000 минимальных зарплат (4,7 млн гривен) за каждый случай нарушения. При этом отказ от добровольного опровержения повлечет штраф в 2000 минимальных зарплат (9,4 млн гривен) за каждый случай.

Кроме того, удаление такого материала или изменение его адреса повлечет штраф в 5 минимальных зарплат (23,6 тыс. гривен).

До 7 лет тюрьмы за массовую дезинформацию

Систематическая массовая дезинформация о фактах, которые представляют угрозу национальной безопасности и территориальной целостности, будут наказываться штрафом от 5000 до 10000 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет.

Распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Финансирование массовой дезинформации также будет наказываться на срок от 2 до 5 лет.

Максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет предусмотрено за повторную массовую дезинформацию организованной группой, которая привела к тяжелым последствиям или нанесла материальный ущерб в крупном размере.

Важное уточнение. Ответственность за дезинформацию предусмотрена только на период российской агрессии до восстановления территориальной целостности Украины.

"Правильные" СМИ и журналисты

Профессиональный статус журналиста будет подтверждаться единой пресс-картой. При этом статус может приостанавливаться или прекращаться при нарушении Кодекса профессиональной этики. Государство берет на себя расходы по правовой помощи в уголовных делах, связанных с журналистской деятельностью, а также обеспечивает охрану журналиста и членов его семьи в случае угрозы их жизни.

Законопроект о медиа предусматривает создание Ассоциации в рамках журналистского самоуправления. Эта организация будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов.

Любое СМИ после добровольной проверки может рассчитывать на получение Индекса доверия, критерии которого будет разрабатывать уполномоченный по вопросам информации. Присваивать этот индекс будут установленные законом общественные организации.

Уполномоченный по вопросам информации

Предлагается ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет вести мониторинг и реагировать на заявления о дезинформации. Также уполномоченный будет обращаться в суды и правоохранительные органы, если выявит признаки дезинформации.

Обучение медиаграмотности

Закон предполагает введение обязательного обучения основам медиаграмотности в школах, вузах и при повышении квалификации госслужащих.