"Реал" чи "Барселона"? Ла Ліга з трьома українцями розпочинає новий сезон

П'ятниця 15 серпня 2025 17:39
UA EN RU
"Реал" чи "Барселона"? Ла Ліга з трьома українцями розпочинає новий сезон Фото: Чи поверне собі "Реал" іспанське "золото"? (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Разом з англійською Прем'єр-лігою та французькою Лігою 1, 15 серпня стартує також інший європейський чемпіонат – іспанська Ла Ліга, де виступають три українських легіонери.

Про деталі кампанії-2025/26, прогнози на переможця та де дивитися матчі – розповідає РБК-Україна.

Хто стане чемпіоном?

За останні 20 з гаком років лише три команди приміряли золоті нагороди іспанської першості. 12 разів за цей період тріумфувала "Барселона", сім разів перемогу здобував "Реал", та двічі – "Атлетіко".

Останньою командою, що вигравала "золото" не з цього тріо – була "Валенсія" у сезоні-2003/04.

Тож не дивно, що букмекери і зараз прогнозують перемогу одного з цих клубів. Більше шансів дають "Реалу", який поступився в минулих чемпіонських перегонах "Барсі". Каталонців з доволі значним відривом ставлять другими. "Атлетіко" – зі ще більшим відставанням – третім.

Цікаво, що четвертим претендентом на перемогу, за прогнозами аналітиків, є "Жирона" з нашими Віктором Циганковим та Владиславом Крапивцовим, яка в минулому чемпіонаті ризикувала понизитися в класі. Хоча, звичайно в реальність успіху когось не з топ-трійки грандів мало хто вірить.

Ставки на чемпіонство в Ла Лізі-2025/26, топ-6

  • "Реал" Мадрид – 1,40
  • "Барселона" – 4,50
  • "Атлетіко" – 10,00
  • "Жирона" – 21,00
  • "Атлетік" – 26,00
  • "Реал Сосьєдад" – 26,00

Що світить українцям

&quot;Реал&quot; чи &quot;Барселона&quot;? Ла Ліга з трьома українцями розпочинає новий сезон

Тібо Куртуа та Андрій Лунін (фото: Getty Images)

Андрій Лунін ("Реал"). Чутки про можливий відхід 26-річного голкіпера з "Королівського клубу" тривають уже другий рік. Українець досі не зміг виграти конкуренцію у Тібо Куртуа та отримує шанс лише під час травм бельгійця чи в ротації складу. Попри прихід на тренерський місток "Реала" нового наставника Хабі Алонсо, суттєві зміни в статусі Луніна цього сезону малоймовірні. Хіба що Куртуа знову підведе здоров'я.

&quot;Реал&quot; чи &quot;Барселона&quot;? Ла Ліга з трьома українцями розпочинає новий сезон

Віктор Циганков (фото: x.com/GironaFC)

Віктор Циганков ("Жирона"). 27-річний півзахисник залишається ключовим гравцем каталонської команди. Його старт в Іспанії був яскравим, однак травми вплинули на стабільність та результативність. Попри це, в "Жироні" він має гарантоване місце в стартовому складі та отримає достатньо ігрової практики, якщо уникатиме пошкоджень.

&quot;Реал&quot; чи &quot;Барселона&quot;? Ла Ліга з трьома українцями розпочинає новий сезон

Владислав Крапивцов (фото: x.com/GironaFC)

Владислав Крапивцов ("Жирона"). 20-річний воротар приєднався до каталонців на початку поточного року. Наставник команди Мічел одразу зробив його другим номером після Пауло Гассаніги, а у травні Крапивцов дебютував у Ла Лізі. Враховуючи нестабільність основного голкіпера, в українця є всі шанси з часом стати першим номером команди.

Хто з ким зіграє на старті

Саме "Жирона" разом "Райо Вльєкано" зіграють у матчі-відкритті Ла Ліги-2025/26. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 15 серпня та стартує о 20:00 за київським часом.

У суботу, 16 серпня, чинний чемпіон "Барселона" завітає у гості до "Мальорки". А в неділю, 17 серпня, "Атлетіко" на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".

Закінчиться тур у вівторок, 19 серпня, коли мадридський "Реал" Луніна вдома зустрінеться з "Осасуною".

Список матчів 1-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 15 серпня

  • 20:00. "Жирона" – "Райо Вальєкано"
  • 22:30. "Вільярреал" – "Ов'єдо"

Субота, 16 серпня

  • 20:30. "Мальорка" – "Барселона"
  • 22:30. "Алавес" – "Леванте"
  • 22:30. "Валенсія" – "Реал Сосьєдад"

Неділя, 17 серпня

  • 18:00. "Сельта" – "Хетафе"
  • 20:30. "Атлетік" – "Севілья"
  • 22:30. "Еспаньйол" – "Атлетіко"

Понеділок, 18 серпня

  • 22:00. "Ельче" – "Бетіс"

Вівторок, 19 серпня

  • 22:00. "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Де дивитися Ла Лігу в Україні

В Україні транслятором матчів іспанської Ла Ліги є OTT-платформа MEGOGO. Трансляції доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Раніше розповіли, як українські клуби врятували позиції в Таблиця коефіцієнтів УЄФА після невдалого тижня.

Також читайте, з ким "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють за футбольну осінь в єврокубках.

