"Реал" или "Барселона"? Ла Лига с тремя украинцами начинает новый сезон

Пятница 15 августа 2025 17:39
Фото: Вернет ли себе "Реал" испанское "золото"? (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вместе с английской Премьер-лигой и французской Лигой 1, 15 августа стартует также другой европейский чемпионат - испанская Ла Лига, где выступают три украинских легионера.

О деталях кампании-2025/26, прогнозах на победителя и где смотреть матчи - рассказывает РБК-Украина.

Кто станет чемпионом?

За последние 20 с лишним лет только три команды примеряли золотые награды испанского первенства. 12 раз за этот период торжествовала "Барселона", семь раз победу одерживал "Реал", и дважды - "Атлетико".

Последней командой, выигрывавшей "золото" не из этого трио - была "Валенсия" в сезоне-2003/04.

Неудивительно, что букмекеры и сейчас прогнозируют победу одного из этих клубов. Больше шансов дают "Реалу", который уступил в прошлой чемпионской гонке "Барсе". Каталонцев с довольно значительным отрывом ставят вторыми. "Атлетико" - с еще большим отставанием - третьим.

Интересно, что четвертым претендентом на победу, по прогнозам аналитиков, является "Жирона" с нашими Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым, которая в прошлом чемпионате рисковала понизиться в классе. Хотя, конечно в реальность успеха кого-то не из топ-тройки грандов мало кто верит.

Ставки на чемпионство в Ла Лиге-2025/26, топ-6

  • "Реал" Мадрид - 1,40
  • "Барселона" - 4,50
  • "Атлетико" - 10,00
  • "Жирона" - 21,00
  • "Атлетик" - 26,00
  • "Реал Сосьедад" - 26,00

Что светит украинцам

&quot;Реал&quot; или &quot;Барселона&quot;? Ла Лига с тремя украинцами начинает новый сезон

Тибо Куртуа и Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Андрей Лунин ("Реал"). Слухи о возможном уходе 26-летнего голкипера из "Королевского клуба" продолжаются уже второй год. Украинец до сих пор не смог выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа и получает шанс только во время травм бельгийца или в ротации состава. Несмотря на приход на тренерский мостик "Реала" нового наставника Хаби Алонсо, существенные изменения в статусе Лунина в этом сезоне маловероятны. Разве что Куртуа снова подведет здоровье.

&quot;Реал&quot; или &quot;Барселона&quot;? Ла Лига с тремя украинцами начинает новый сезон

Виктор Цыганков (фото: x.com/GironaFC)

Виктор Цыганков ("Жирона"). 27-летний полузащитник остается ключевым игроком каталонской команды. Его старт в Испании был ярким, однако травмы повлияли на стабильность и результативность. Несмотря на это, в "Жироне" он имеет гарантированное место в стартовом составе и получит достаточно игровой практики, если будет избегать повреждений.

&quot;Реал&quot; или &quot;Барселона&quot;? Ла Лига с тремя украинцами начинает новый сезон

Владислав Крапивцов (фото: x.com/GironaFC)

Владислав Крапивцов ("Жирона"). 20-летний вратарь присоединился к каталонцам в начале текущего года. Наставник команды Мичел сразу сделал его вторым номером после Пауло Гассаниги, а в мае Крапивцов дебютировал в Ла Лиге. Учитывая нестабильность основного голкипера, у украинца есть все шансы со временем стать первым номером команды.

Кто с кем сыграет на старте

Именно "Жирона" вместе "Райо Вльекано" сыграют в матче-открытии Ла Лиги-2025/26. Поединок состоится в пятницу, 15 августа и стартует в 20:00 по киевскому времени.

В субботу, 16 августа, действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Мальорке". А в воскресенье, 17 августа, "Атлетико" на выезде встретится с "Эспаньолом".

Закончится тур во вторник, 19 августа, когда мадридский "Реал" Лунина дома встретится с "Осасуной".

Список матчей 1-го тура Ла Лиги

Пятница, 15 августа

  • 20:00 "Жирона" - "Райо Вальекано"
  • 22:30. "Вильярреал" - "Овьедо"

Суббота, 16 августа

  • 20:30. "Мальорка" - "Барселона"
  • 22:30. "Алавес" - "Леванте"
  • 22:30. "Валенсия" - "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 17 августа

  • 18:00. "Сельта" - "Хетафе"
  • 20:30. "Атлетик" - "Севилья"
  • 22:30. "Эспаньол" - "Атлетико"

Понедельник, 18 августа

  • 22:00. "Эльче" - "Бетис"

Вторник, 19 августа

  • 22:00. "Реал" Мадрид - "Осасуна"

Где смотреть Ла Лигу в Украине

В Украине транслятором матчей испанской Ла Лиги является OTT-платформа MEGOGO. Трансляции доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Ранее рассказали, как украинские клубы спасли позиции в Таблица коэффициентов УЕФА после неудачной недели.

Также читайте, с кем "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" сыграют за футбольную осень в еврокубках.

