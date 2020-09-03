Реакция Германии и ЕС на отравление Навального зависит от России, - Меркель

Реакция Германии и Европейского союза на отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет зависеть от России. В частности, будет ли сотрудничать Москва с расследованием, или нет.

Об этом Меркель заявила в четверг, 3 сентября, передает Reuters.

Канцлер Германии осудила попытку убийства Навального, а также призвала Москву к оказанию помощи в расследовании.

"Многое зависит от реакции российского правительства", - сказала Меркель.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Он был госпитализирован в омскую больницу, однако местные врачи заявили об отсутствии следов яда в его организме. По их версии, состояние Навального связано с нарушением обмена веществ. Спустя два дня оппозиционера перевезли в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.

Как писало РБК-Украина, 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Также сообщалось, что Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

В то же время в Кремле заявили, что пока не видят повода для открытия дела из-за ситуации с Навальным, так как Германия не передала России информацию о причинах его состояния.