ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Реакция Германии и ЕС на отравление Навального зависит от России, - Меркель

Автор: Игорь Литвиненко

Реакция Германии и Европейского союза на отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет зависеть от России. В частности, будет ли сотрудничать Москва с расследованием, или нет.

Об этом Меркель заявила в четверг, 3 сентября, передает Reuters.

Канцлер Германии осудила попытку убийства Навального, а также призвала Москву к оказанию помощи в расследовании.

"Многое зависит от реакции российского правительства", - сказала Меркель.

Самые читаемые новости

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Он был госпитализирован в омскую больницу, однако местные врачи заявили об отсутствии следов яда в его организме. По их версии, состояние Навального связано с нарушением обмена веществ. Спустя два дня оппозиционера перевезли в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.

Как писало РБК-Украина, 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Также сообщалось, что Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

В то же время в Кремле заявили, что пока не видят повода для открытия дела из-за ситуации с Навальным, так как Германия не передала России информацию о причинах его состояния.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйАнгела Меркель