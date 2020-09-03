У Путина пояснили, почему в РФ не открывают дело из-за отравления Навального

В Российской Федерации не видят повода для открытия уголовного дела в связи с отравлением Алексея Навального. В РФ пока не получали информацию о причинах состояния Навального от немецкой стороны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, однако ответ пока не получила.
"Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Песков.
Также он заявил, что не знает, кому могло быть выгодно отравление Навального.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи не нашли в его организме ядов, назвав рабочим диагнозом - нарушение обмена веществ. Спустя два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику "Шарите" в Берлине.
Как писало РБК-Украина, немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен веществом класса "Новичок".
Также сообщалось, что ЕС и НАТО требуют от России расследования инцидента с Навальным.