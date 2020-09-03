Реакція Німеччини і ЄС на отруєння Навального залежить від Росії, - Меркель

Реакція Німеччини і Європейського союзу на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального буде залежати від Росії. Зокрема, чи буде співпрацювати Москва з розслідуванням, чи ні.

Про це Меркель заявила в четвер, 3 вересня, передає Reuters.

Канцлер Німеччини засудила спробу вбивства Навального, а також закликала Москву до надання допомоги в розслідуванні.

"Багато залежить від реакції російського уряду", - сказала Меркель.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин. Через два дні опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня уряд Німеччини заявиа, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Також повідомлялося, що Німеччина не виключала введення санкцій проти Росії в разі підтвердження отруєння Навального.

У той же час у Кремлі заявили, що поки не бачать підстав для відкриття справи через ситуацію з Навальним, так як Німеччина не передала Росії інформацію про причини його стану.