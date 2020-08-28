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Германия готова будет ввести санкции против России из-за Навального

Берлин, Пятница 28 августа 2020 18:02
Германия готова будет ввести санкции против России из-за Навального
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии готово ввести дипломатические санкции в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Санкции могут быть введены, если будет подтвержден факт причастности к отравлению российских властей, а также, если в РФ откажутся сотрудничать в расследовании отравления оппозиционера.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

Глава немецкого МИД заявил, что правительство "будет действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене". Тогда Германия выслала из страны сотрудников российского посольства после того, как Москва отказалась от сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа во время перелета на самолете. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили. В свою очередь немецкие врачи подтвердили факт отравления Навального.

По состоянию на 28 августа Навальный продолжает находится в стабильно тяжелом состоянии в медицинской коме, однако последствия отравления пока неизвестны.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Кроме этого сообщалось, что Германия 17 раз обращалась к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.

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