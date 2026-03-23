Батьків чекають штрафи: хто та як тепер контролюватиме пропуски школи

Головне: Правоохоронці залучаються до процесу моніторингу присутності дітей у навчальних закладах .

Що зміниться

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи жорсткіше реагуватимуть на пропуски занять без поважних причин. Такі випадки розглядають як порушення права дитини на освіту.

У МОН пояснюють, що планується синхронізувати роботу міністерства з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Зокрема, правоохоронці відстежуватимуть, чи перебуває дитина у навчальному закладі.

Як працюватиме механізм

Якщо учень тривалий час не відвідує школу, про це повідомлятимуть відповідні органи. Йдеться про Службу у справах дітей та Нацполіцію.

Після цього вони з’ясовуватимуть причини відсутності дитини та вживатимуть необхідних заходів. Залежно від ситуації можуть застосовуватися різні механізми відповідальності.

Чому посилюють контроль

У МОН наголошують, що це не новий підхід, а фактично повернення до раніше діючих механізмів. Їх застосування було обмеженим під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабного вторгнення.

Контроль за відвідуванням навчальних закладів планують відновити та зробити більш системним.