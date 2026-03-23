UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Батьків чекають штрафи: хто та як тепер контролюватиме пропуски школи

18:49 23.03.2026 Пн
3 хв
Прогули разом з МОН відстежуватимуть поліція та соцслужби
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні посилюють контроль за відвідуванням школи (Getty Images)

В Україні посилять контроль за відвідуванням шкіл учнями, які пропускають заняття без поважних причин. До процесу активніше залучатимуть поліцію та служби у справах дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників Міністерства освіти і науки під час прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди відомства.

Головне:

  • Правоохоронці залучаються до процесу моніторингу присутності дітей у навчальних закладах.
  • Школи звітуватимуть у поліцію про випадки тривалої відсутності учнів без поважних причин.
  • Основна мета змін - забезпечити право кожної дитини на освіту та усунути системні прогули.
  • Служба у справах дітей вживатиме заходів впливу після з’ясування обставин кожного конкретного пропуску.
  • Посилення заходів не є нововведенням, а лише повноцінним поверненням до регламентів, що діяли раніше.

Що зміниться

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи жорсткіше реагуватимуть на пропуски занять без поважних причин. Такі випадки розглядають як порушення права дитини на освіту.

У МОН пояснюють, що планується синхронізувати роботу міністерства з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Зокрема, правоохоронці відстежуватимуть, чи перебуває дитина у навчальному закладі.

Як працюватиме механізм

Якщо учень тривалий час не відвідує школу, про це повідомлятимуть відповідні органи. Йдеться про Службу у справах дітей та Нацполіцію.

Після цього вони з’ясовуватимуть причини відсутності дитини та вживатимуть необхідних заходів. Залежно від ситуації можуть застосовуватися різні механізми відповідальності.

Чому посилюють контроль

У МОН наголошують, що це не новий підхід, а фактично повернення до раніше діючих механізмів. Їх застосування було обмеженим під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабного вторгнення.

Контроль за відвідуванням навчальних закладів планують відновити та зробити більш системним.

Що пропонують змінити додатково

Освітній омбудсмен Надія Лещик в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявила, що виступає за скорочення терміну, протягом якого діти можуть не відвідувати школу без медичної довідки, з 10 до 5 днів. Також вона підтримує ідею посилення відповідальності для батьків.

Які правила діють зараз

Згідно з чинним порядком обліку дітей, якщо учень відсутній у школі понад 10 робочих днів без поважних причин або з невідомих причин, його статус змінюють на "не охоплений навчанням".

Причини відсутності мають бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням одного з батьків чи законних представників.

Яка відповідальність передбачена

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від забезпечення умов для навчання дитини передбачає:

  • попередження або штраф від 850 до 1700 гривень;
  • у разі повторного порушення протягом року - штраф від 1700 до 5100 гривень.

Таким чином, контроль за відвідуванням шкіл в Україні посилюється, а відповідальність за системні пропуски без поважних причин може зрости.

Раніше РБК-Україна писало про впровадження в Україні системи швидкого сповіщення про прогули дітей у школах і садочках. Інформація про відсутність учня без причини передаватиметься миттєво між освітянами, поліцією та соцслужбами через цифрові сервіси. Це дозволить оперативно реагувати на проблеми, підвищити безпеку дітей і своєчасно допомагати сім’ям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Оксен ЛісовийМОНШколаОсвіта в Україні