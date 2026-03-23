Родителей ждут штрафы: кто и как теперь будет контролировать пропуски школы

В Украине усилят контроль за посещением школ учениками, которые пропускают занятия без уважительных причин. К процессу активнее будут привлекать полицию и службы по делам детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей Министерства образования и науки во время пресс-конференции по итогам трех лет работы команды ведомства.
Главное:
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы будут жестче реагировать на пропуски занятий без уважительных причин. Такие случаи рассматривают как нарушение права ребенка на образование.
В МОН объясняют, что планируется синхронизировать работу министерства с Министерством внутренних дел и Национальной полицией. В частности, правоохранители будут отслеживать, находится ли ребенок в учебном заведении.
Если ученик длительное время не посещает школу, об этом будут сообщать соответствующие органы. Речь идет о Службе по делам детей и Нацполиции.
После этого они будут выяснять причины отсутствия ребенка и принимать необходимые меры. В зависимости от ситуации могут применяться различные механизмы ответственности.
В МОН отмечают, что это не новый подход, а фактически возвращение к ранее действующим механизмам. Их применение было ограниченным во время пандемии COVID-19 и после начала полномасштабного вторжения.
Контроль за посещением учебных заведений планируют восстановить и сделать более системным.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью изданию "Украинская правда" заявила, что выступает за сокращение срока, в течение которого дети могут не посещать школу без медицинской справки, с 10 до 5 дней. Также она поддерживает идею усиления ответственности для родителей.
Согласно действующему порядку учета детей, если ученик отсутствует в школе более 10 рабочих дней без уважительных причин или по неизвестным причинам, его статус меняют на "не охваченный обучением".
Причины отсутствия должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением одного из родителей или законных представителей.
В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, уклонение родителей от обеспечения условий для обучения ребенка предусматривает:
Таким образом, контроль за посещением школ в Украине усиливается, а ответственность за системные пропуски без уважительных причин может возрасти.
