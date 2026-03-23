Батьків чекають штрафи: хто та як тепер контролюватиме пропуски школи
В Україні посилять контроль за відвідуванням шкіл учнями, які пропускають заняття без поважних причин. До процесу активніше залучатимуть поліцію та служби у справах дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників Міністерства освіти і науки під час прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди відомства.
Головне:
- Правоохоронці залучаються до процесу моніторингу присутності дітей у навчальних закладах.
- Школи звітуватимуть у поліцію про випадки тривалої відсутності учнів без поважних причин.
- Основна мета змін - забезпечити право кожної дитини на освіту та усунути системні прогули.
- Служба у справах дітей вживатиме заходів впливу після з’ясування обставин кожного конкретного пропуску.
- Посилення заходів не є нововведенням, а лише повноцінним поверненням до регламентів, що діяли раніше.
Що зміниться
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи жорсткіше реагуватимуть на пропуски занять без поважних причин. Такі випадки розглядають як порушення права дитини на освіту.
У МОН пояснюють, що планується синхронізувати роботу міністерства з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Зокрема, правоохоронці відстежуватимуть, чи перебуває дитина у навчальному закладі.
Як працюватиме механізм
Якщо учень тривалий час не відвідує школу, про це повідомлятимуть відповідні органи. Йдеться про Службу у справах дітей та Нацполіцію.
Після цього вони з’ясовуватимуть причини відсутності дитини та вживатимуть необхідних заходів. Залежно від ситуації можуть застосовуватися різні механізми відповідальності.
Чому посилюють контроль
У МОН наголошують, що це не новий підхід, а фактично повернення до раніше діючих механізмів. Їх застосування було обмеженим під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабного вторгнення.
Контроль за відвідуванням навчальних закладів планують відновити та зробити більш системним.
Що пропонують змінити додатково
Освітній омбудсмен Надія Лещик в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявила, що виступає за скорочення терміну, протягом якого діти можуть не відвідувати школу без медичної довідки, з 10 до 5 днів. Також вона підтримує ідею посилення відповідальності для батьків.
Які правила діють зараз
Згідно з чинним порядком обліку дітей, якщо учень відсутній у школі понад 10 робочих днів без поважних причин або з невідомих причин, його статус змінюють на "не охоплений навчанням".
Причини відсутності мають бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням одного з батьків чи законних представників.
Яка відповідальність передбачена
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від забезпечення умов для навчання дитини передбачає:
- попередження або штраф від 850 до 1700 гривень;
- у разі повторного порушення протягом року - штраф від 1700 до 5100 гривень.
Таким чином, контроль за відвідуванням шкіл в Україні посилюється, а відповідальність за системні пропуски без поважних причин може зрости.
Раніше РБК-Україна писало про впровадження в Україні системи швидкого сповіщення про прогули дітей у школах і садочках. Інформація про відсутність учня без причини передаватиметься миттєво між освітянами, поліцією та соцслужбами через цифрові сервіси. Це дозволить оперативно реагувати на проблеми, підвищити безпеку дітей і своєчасно допомагати сім’ям.
Також ми розповідали, які зміни чекають на українських старшокласників на тлі реформи старшої школи.