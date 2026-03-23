Родителей ждут штрафы: кто и как теперь будет контролировать пропуски школы

В Украине усилят контроль за посещением школ учениками, которые пропускают занятия без уважительных причин. К процессу активнее будут привлекать полицию и службы по делам детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей Министерства образования и науки во время пресс-конференции по итогам трех лет работы команды ведомства.

Что изменится

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы будут жестче реагировать на пропуски занятий без уважительных причин. Такие случаи рассматривают как нарушение права ребенка на образование.

В МОН объясняют, что планируется синхронизировать работу министерства с Министерством внутренних дел и Национальной полицией. В частности, правоохранители будут отслеживать, находится ли ребенок в учебном заведении.

Как будет работать механизм

Если ученик длительное время не посещает школу, об этом будут сообщать соответствующие органы. Речь идет о Службе по делам детей и Нацполиции.

После этого они будут выяснять причины отсутствия ребенка и принимать необходимые меры. В зависимости от ситуации могут применяться различные механизмы ответственности.

Почему усиливают контроль

В МОН отмечают, что это не новый подход, а фактически возвращение к ранее действующим механизмам. Их применение было ограниченным во время пандемии COVID-19 и после начала полномасштабного вторжения.

Контроль за посещением учебных заведений планируют восстановить и сделать более системным.