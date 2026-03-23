Родителей ждут штрафы: кто и как теперь будет контролировать пропуски школы
В Украине усилят контроль за посещением школ учениками, которые пропускают занятия без уважительных причин. К процессу активнее будут привлекать полицию и службы по делам детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей Министерства образования и науки во время пресс-конференции по итогам трех лет работы команды ведомства.
Главное:
- Правоохранители привлекаются к процессу мониторинга присутствия детей в учебных заведениях.
- Школы будут отчитываться в полицию о случаях длительного отсутствия учеников без уважительных причин.
- Основная цель изменений - обеспечить право каждого ребенка на образование и устранить системные прогулы.
- Служба по делам детей будет принимать меры воздействия после выяснения обстоятельств каждого конкретного пропуска.
- Усиление мер не является нововведением, а лишь полноценным возвращением к регламентам, действовавшим ранее.
Что изменится
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы будут жестче реагировать на пропуски занятий без уважительных причин. Такие случаи рассматривают как нарушение права ребенка на образование.
В МОН объясняют, что планируется синхронизировать работу министерства с Министерством внутренних дел и Национальной полицией. В частности, правоохранители будут отслеживать, находится ли ребенок в учебном заведении.
Как будет работать механизм
Если ученик длительное время не посещает школу, об этом будут сообщать соответствующие органы. Речь идет о Службе по делам детей и Нацполиции.
После этого они будут выяснять причины отсутствия ребенка и принимать необходимые меры. В зависимости от ситуации могут применяться различные механизмы ответственности.
Почему усиливают контроль
В МОН отмечают, что это не новый подход, а фактически возвращение к ранее действующим механизмам. Их применение было ограниченным во время пандемии COVID-19 и после начала полномасштабного вторжения.
Контроль за посещением учебных заведений планируют восстановить и сделать более системным.
Что предлагают изменить дополнительно
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью изданию "Украинская правда" заявила, что выступает за сокращение срока, в течение которого дети могут не посещать школу без медицинской справки, с 10 до 5 дней. Также она поддерживает идею усиления ответственности для родителей.
Какие правила действуют сейчас
Согласно действующему порядку учета детей, если ученик отсутствует в школе более 10 рабочих дней без уважительных причин или по неизвестным причинам, его статус меняют на "не охваченный обучением".
Причины отсутствия должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением одного из родителей или законных представителей.
Какая ответственность предусмотрена
В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, уклонение родителей от обеспечения условий для обучения ребенка предусматривает:
- предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен;
- в случае повторного нарушения в течение года - штраф от 1700 до 5100 гривен.
Таким образом, контроль за посещением школ в Украине усиливается, а ответственность за системные пропуски без уважительных причин может возрасти.
Ранее РБК-Украина писало о внедрении в Украине системы быстрого оповещения о прогулах детей в школах и садиках. Информация об отсутствии ученика без причины будет передаваться мгновенно между педагогами, полицией и соцслужбами через цифровые сервисы. Это позволит оперативно реагировать на проблемы, повысить безопасность детей и своевременно помогать семьям.
