РБК-Україна заявляє про тиск і спроби дискредитації через публікацію про справу Гусакова
Редакція РБК-Україна заявляє про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності.
Протягом останніх днів ми фіксуємо організовану кампанію з дискредитації видання та його керівництва, що набуває системного характеру.
Протягом останніх днів у низці анонімних телеграм-каналів і на сайтах із сумнівною репутацією поширюється неправдива інформація щодо генерального директора РБК-Україна та мажоритарного власника компанії Йосипа Пінтуса. Кампанія почалась одразу після публікацій РБК-Україна, які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній.
Ми переконані, що ці дії є відповіддю на нашу журналістську роботу та мають на меті залякування редакції. У відповідь на публікацію, засновану на достовірних документах і даних із правоохоронних органів, гемблінгові компанії розпочали атаку, в якій РБК-Україна безпідставно звинувачують у нібито зв’язках із фігурантами матеріалу.
Зокрема, за участі компаній IBOX BANK і LeoGaming поширюються фейки про нібито відбілювання репутації Гусакова нашою редакцією, що не має нічого спільного з редакційною діяльністю РБК-Україна.
Редакція розцінює ці заяви гемблінгових компаній, а також анонімні неправдиві публікації щодо генерального директора РБК-Україна, як спробу тиску та втручання в незалежну журналістику.
Ми звертаємось до Національної поліції України із заявою про факт перешкоджання професійній діяльності журналістів та дискредитацію ЗМІ. Ми закликаємо представників влади, професійну журналістську спільноту та громадськість дати належну оцінку цим спробам інформаційного тиску.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на рахунки Назарія Гусакова масово надходили перекази на однакові суми від десятків осіб з іноземними іменами, що є ознакою застосування схеми виведення коштів через "дропи".
Зазначимо, що в 2023 році ТОВ "Фінансова Компанія Лео", яка спеціалізується на розрахунках на онлайн-ігри та ігрові продукти, потрапила під санкції РНБО. До цього Національний банк застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу, в тому числі, до АТ "АЙБОКС БАНК".
Також ми повідомляли про те, що Національна поліція України порушила дві кримінальні справи щодо шахрайства та відмивання незаконно зароблених коштів після скандалу, в який потрапив львів'янин Назарій Гусаков. Детальніше про цю історію можна прочитати тут.