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РБК-Украина заявляет о давлении и попытках дискредитации из-за публикации о деле Гусакова

Четверг 17 июля 2025 16:02
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РБК-Украина заявляет о давлении и попытках дискредитации из-за публикации о деле Гусакова Обращение редакции РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Редакция РБК-Украина заявляет о целенаправленном информационном давлении и препятствовании законной журналистской деятельности.

В течение последних дней мы фиксируем организованную кампанию по дискредитации издания и его руководства, которая приобретает системный характер.

В течение последних дней в ряде анонимных телеграмм-каналов и на сайтах с сомнительной репутацией распространяется ложная информация о генеральном директоре РБК-Украина и мажоритарном владельце компании Иосифе Пинтусе. Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова и схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.

Мы убеждены, что эти действия являются ответом на нашу журналистскую работу и имеют целью запугивание редакции. В ответ на публикацию, основанную на достоверных документах и данных из правоохранительных органов, гемблинговые компании начали атаку, в которой РБК-Украина безосновательно обвиняют в якобы связях с фигурантами материала.

В частности, при участии компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией, что не имеет ничего общего с редакционной деятельностью РБК-Украина.

РБК-Украина заявляет о давлении и попытках дискредитации из-за публикации о деле Гусакова

Редакция расценивает эти заявления гемблинговых компаний, а также анонимные ложные публикации в отношении генерального директора РБК-Украина, как попытку давления и вмешательства в независимую журналистику.

Мы обращаемся в Национальную полицию Украины с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации СМИ. Мы призываем представителей власти, профессиональное журналистское сообщество и общественность дать надлежащую оценку этим попыткам информационного давления.

Обновлено на 16:50

Полиция Киева уже начала расследоване по факту обращения журналистов РБК-Украина. Досудебное расследование проходит по ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

"Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках расследования проверяют все обстоятельства происшествия, устанавливают лиц, которые могли быть причастны к правонарушению и собирают необходимую доказательную базу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на счета Назария Гусакова массово поступали переводы на одинаковые суммы от десятков лиц с иностранными именами, что является признаком применения схемы вывода средств через "дропы".

Отметим, что в 2023 году ООО "Финансовая Компания Лео", которая специализируется на расчетах на онлайн-игры и игровые продукты, попала под санкции СНБО. До этого Национальный банк применил меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга, в том числе, к АО "АЙБОКС БАНК".

Также мы сообщали о том, что Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела по мошенничеству и отмыванию незаконно заработанных средств после скандала, в который попал львовянин Назарий Гусаков. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

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