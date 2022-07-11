Разведывал позиции противокорабельных комплексов: СБУ задержала вражеского агента в Одессе

"Служба безопасности предотвратила попытки оккупантов установить местонахождение и перемещения украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины", - пишет пресс-служба.

Оккупанты планировали использовать полученные координаты, чтобы нанести серию ракетных ударов на юге.

Согласно данным следствия, предателя завербовали для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации использовался анонимный Telegram-канал. Через него агент "отчитывался" о выполнении поставленных ему задач.

"Другая задача, которая стояла перед предателем, - это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге", - добавляет пресс-служба.