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Разведывал позиции противокорабельных комплексов: СБУ задержала вражеского агента в Одессе

Фото: СБУ задержала вражеского агента в Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник разведывал позиции противокорабельных комплексов наших военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности предотвратила попытки оккупантов установить местонахождение и перемещения украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины", - пишет пресс-служба.

Оккупанты планировали использовать полученные координаты, чтобы нанести серию ракетных ударов на юге.

Согласно данным следствия, предателя завербовали для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации использовался анонимный Telegram-канал. Через него агент "отчитывался" о выполнении поставленных ему задач.

"Другая задача, которая стояла перед предателем, - это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге", - добавляет пресс-служба.

Напомним, СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту, который во время оккупации незаконно попал в Гостомель и Бородянку, после чего снимал там "сюжеты".

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