Розвідував позиції протикорабельних комплексів: СБУ затримала ворожого агента в Одесі

В Одесі співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець розвідував позиції протикорабельних комплексів наших військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України", - пише пресслужба.
Окупанти планували використати отримані координати, аби нанести серію ракетних ударів на півдні.
Згідно з даними слідства, зрадника завербували для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації використовувався анонімний Telegram-канал. Через нього агент "звітував" про виконання поставлених йому завдань.
"Інше завдання, яке стояло перед зрадником, - це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - додає пресслужба.
Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському пропагандисту, який під час окупації незаконно потрапив у Гостомель і Бородянку та знімав там "сюжети".
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