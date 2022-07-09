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Снимал "сюжеты" в Гостомеле и Бородянке. Российскому пропагандисту объявили подозрение

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Киев, Суббота 09 июля 2022 12:50
Снимал "сюжеты" в Гостомеле и Бородянке. Российскому пропагандисту объявили подозрение Фото: СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины объявила подозрение еще одному российскому пропагандисту. Речь идет о журналисте Евгении Поддубном, который снимал "сюжеты" в Гостомеле и Бородянке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Пропагандист из "Россия 24" незаконно попал на временно оккупированные территории Гостомеля и Бородянки. Он вел фейковые репортажи с мест, где находились российские оккупанты.

Сейчас решается вопрос об объявлении пропагандиста в международный розыск.

Также СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Бахмуту и Краматорску и разоблачила российских агентов. Они разведывали позиции украинских военных на Донбассе.

В Одесской области спецслужба заблокировала мошеннические схемы для вывоза за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов был чиновник одного из райотделов миграционной службы.

Кроме того, СБУ направила в суд материалы дела о госизмене двух должностных лиц Кабмина и Торгово-промышленной палаты. В июне их уличили в сотрудничестве с ФСБ. Чиновники вели разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Напомним, СБУ также задержала в Краматорске местного жителя, который передавал врагу данные о ВСУ.

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