Разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Разведывательные службы США проверяют версию о распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что США не считают, что вирус был связан с исследованиями биологического оружия. По словам источников, в настоящее время нет никаких признаков того, что вирус был создан человеком.

По данным собеседников телеканала, в качестве одной из версий рассматривается возможность того, что вирус был создан в лаборатории в Ухане и случайно выпущен за ее пределы.

Другие источники сообщили, что американская разведка не смогла подтвердить теорию, но пытается выяснить, был ли кто-то заражен в лаборатории в результате несчастного случая или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей.

В материале CNN указано, что в поддержку версии о распространении вируса из лаборатории в Ухане высказываются некоторые законодатели из числа республиканцев.

Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".

Ранее сообщалось, что США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения.