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Коронавирус возник в Уханьской лаборатории, - Fox News

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 08:50
Коронавирус возник в Уханьской лаборатории, - Fox News
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей

Коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Источники телеканала сообщают, что Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал.

Также источники Fox News добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Телеканал сообщает, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Напомним, агенство Associated Press сообщало, что правительство Китая скрывало информацию о новом коронавирусе на протяжении 6 дней.

Ранее сообщалось, что США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения.

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