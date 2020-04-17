Розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані

Розвідувальні служби США перевіряють версію про поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському Ухані. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Наголошується, що США не вважають, що вірус був пов'язаний з дослідженнями біологічної зброї. за словами джерел, в даний час немає ніяких ознак того, що вірус був створений людиною.

За даними співрозмовників телеканалу, як одна з версій розглядається можливість того, що вірус був створений в лабораторії в Ухані і випадково випущений за її межі.

Інші джерела повідомили, що американська розвідка не змогла підтвердити теорію, але намагається з'ясувати, чи був хтось заражений у лабораторії в результаті нещасного випадку або необережного поводження зі зразками, а потім заразив інших людей.

В матеріалі CNN зазначено, що на підтримку версії про поширення вірусу з лабораторії в Ухані висловлюються деякі законодавці з числа республіканців.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на джерела повідомив, що коронавирус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом".

Раніше повідомлялося, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.