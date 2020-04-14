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США проведут расследование роли Китая и ВОЗ в ситуации с коронавирусом

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 10:57
США проведут расследование роли Китая и ВОЗ в ситуации с коронавирусом
Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Рон Джонсон заявил о целях США в даном расследовании

США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерены изучить обстоятельства появления и распространения вируса в Китае и на том, были ли достаточны усилия Пекина и ВОЗ, чтобы сдержать его дальнейшее распространение.

Председатель комитета Рон Джонсон во вторник заявил о целях США в даном расследовании.

"Где все это началось? Имела ли место передача инфекции от животного к человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других типов коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса" - сказал он.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

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