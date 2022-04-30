Разведка опубликовала данные новых оккупантов, совершавших военные преступления в Украине

Украинские разведчики обнародовали список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. Военные этой российской группировки участвуют в совершении преступлений на территории Мариуполя и Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Украины при МО.

"ГУР МО Украины получило список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка, участвующего в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении. В управлении уверяют, что каждый украинец должен знать эти имена. "За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - уверяют разведчики, публикуя полный список фамилий "героев", где фигурируют 226 российских военных.