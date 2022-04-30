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Разведка опубликовала данные новых оккупантов, совершавших военные преступления в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 16:29
Разведка опубликовала данные новых оккупантов, совершавших военные преступления в Украине Фото: ГУР опубликовало данные оккупантов, совершавших военные преступления в Украине (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики обнародовали список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. Военные этой российской группировки участвуют в совершении преступлений на территории Мариуполя и Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Украины при МО.

"ГУР МО Украины получило список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка, участвующего в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

В управлении уверяют, что каждый украинец должен знать эти имена.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - уверяют разведчики, публикуя полный список фамилий "героев", где фигурируют 226 российских военных.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

Ранее мы сообщали, что разведка назвала имена российского истребительного авиаполка, который совершал преступления в Украине.

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