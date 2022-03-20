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Разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 16:10
Разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине Россия обнародовала имена российского истребительного авиаполка (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская разведка обнародовала имена и фамилии российских военнослужащих, что совершают военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Разведка обнародовала список захватчиков 31 истребительного авиационного полка из воинской части №75391 (город Миллерово Ростовской области).

Кроме фамилий и имен самих российских военных, которые бомбят украинские города и села, в список также попали данные их родственников.

В целом перечень состоит из 161 человека. Все они так или иначе причастны к военным преступлениям против Украины.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Просмотреть полный список можно просмотреть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину.

Также мы писали, что разведка РФ начала понимать, что им не захватить власть на оккупированных территориях Украины.

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