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Розвідка опублікувала дані нових окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні

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Україна, Субота 30 квітня 2022 16:29
Розвідка опублікувала дані нових окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні Фото: ГУР опублікувало дані окупантів, які вчиняли військові злочини в Україні (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Військові цього російського угрупування беруть участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки України при МО.

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", - йдеться в повідомленні.

В управлінні запевняють, що кожен українець повинен знати ці імена.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють розвідники, публікуючи повний список прізвищ "героїв", де фігурують 226 російських військових.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Раніше ми повідомляли, що розвідка назвала імена російського винищувального авіаполку, який скоював злочини в Україні.

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