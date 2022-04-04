Разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче"

Главное управление разведки Минобороны опубликовало имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче. Речь идет о 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Со списком российских оккупантов, совершавших зверства против украинского народа в Буче можно ознакомиться по ссылке.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии замученных погибших мирных жителей, которые лежали посреди улицы.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поделилась предыдущими последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области. Обнаружили уже более четырех сотен убитых мирных жителей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины, в частности, в Киевской области.

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