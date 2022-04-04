ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче"

Новина українською →
Буча, Понедельник 04 апреля 2022 12:58
Разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче" Фото: разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче" (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Главное управление разведки Минобороны опубликовало имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче. Речь идет о 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Со списком российских оккупантов, совершавших зверства против украинского народа в Буче можно ознакомиться по ссылке.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии замученных погибших мирных жителей, которые лежали посреди улицы.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поделилась предыдущими последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области. Обнаружили уже более четырех сотен убитых мирных жителей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины, в частности, в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Война России против Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине