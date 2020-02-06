У Разумкова собираются главы фракций, в Раде объявлен перерыв

Спикер Совета Дмитрий Разумков собрал глав фракций парламента в своем кабинете. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В сессионном зале он заявил, что поступила просьба двух фракций о перерыве и провести собрание в его кабинете глав фракций.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях.

Кроме этого парламентарии рассмотрят включение в повестку дня законопроект относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы и рассмотрят изменения в Конституцию. Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что депутаты проголосуют за законопроект об открытии рынка земли в ночь с четверга на пятницу.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Раде проходит заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствует президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.