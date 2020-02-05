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Рада сегодня рассмотрит упрощение получения украинского гражданства

Новости » Политика     05.02.2020 - 11:36
Рада сегодня рассмотрит упрощение получения украинского гражданства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый подход к предоставлению гражданства считают необходимым для упрощения привлечения лучших специалистов

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты рассмотрят вопрос гражданства, определив и расширив круг лиц, которые его приобретут. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

В пресс-службе партии отметили, что новый подход к предоставлению гражданства необходим для упрощения привлечения лучших специалистов и инвесторов в экономику.

"Депутаты рассмотрят вопросы гражданства, определив и расширив круг лиц, которые его приобретут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, правительство начало работу над реформой двойного гражданства для выходцев из Украины, которые живут в Соединенных Штатах, чтобы те имели возможность вернуться домой.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что у Кабинета министров Украины есть несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства, а Министерство иностранных дел (МИД) сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

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